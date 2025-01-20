Трейлер Nintendo Switch 2 всего за 48 часов собрал более 17 млн просмотров на YouTube 

Nintendo Switch 2 была официально представлена 16 января и за менее чем 48 часов трейлер к ней набрал более 17 миллионов просмотров, обойдя по популярности трейлер PlayStation 5 за тот же период.

Первое видео о новой портативной консоли вызвало большой интерес, хотя трейлер оригинальной Nintendo Switch собрал больше просмотров — 19,5 миллиона за аналогичный срок. Тем не менее новый трейлер превзошел анонс PS5, который в те же 48 часов собрал около 13,3 миллиона просмотров.

Трейлер также привлек внимание на платформе X, где он набрал более 40 миллионов просмотров на американском аккаунте Nintendo и более 52 миллионов на японском. Это подчеркивает высокий интерес к Nintendo Switch 2.

Ожидается, что консоль будет стоить 499 долларов с игрой Mario Kart в комплекте, в то время как без игры цена составит 449,99 долларов. Более подробную информацию Nintendo предоставит на предстоящем мероприятии Nintendo Direct.

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