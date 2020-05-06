NFC в iPhone 12 позволит заряжать небольшие гаджеты

Презентация нового поколения iPhone состоится в сентябре. Про эти аппараты уже достаточно много известно, а недавно даже называли цену на всю линейку iPhone 12.

Теперь сетевые источники из Китая пишут, что в iPhone 12 будет двухсторонняя беспроводная зарядка.

Такую систему уже давно используют другие производители смартфонов, но пока только во флагманских моделях.

Но в Apple для iPhone 12 решили использовать беспроводную зарядку через модуль NFC.

Такая технология уже основана и получила спецификацию, но практически нигде не применяется в связи с тем, что мощность отдачи до 1 Вт.

Это позволяет заряжать небольшие гаджеты. Обратная беспроводная зарядка ожидалась еще iPhone 11, но ее не применили, предположительно из-за проблем с энергоэффективностью.