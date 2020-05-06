NFC в iPhone 12 позволит заряжать небольшие гаджеты

NFC в iPhone 12 позволит заряжать небольшие гаджеты06.05.2020 13:30
Презентация нового поколения iPhone состоится в сентябре. Про эти аппараты уже достаточно много известно, а недавно даже называли цену на всю линейку iPhone 12.
Теперь сетевые источники из Китая пишут, что в iPhone 12 будет двухсторонняя беспроводная зарядка.
Такую систему уже давно используют другие производители смартфонов, но пока только во флагманских моделях.
Но в Apple для iPhone 12 решили использовать беспроводную зарядку через модуль NFC.
Такая технология уже основана и получила спецификацию, но практически нигде не применяется в связи с тем, что мощность отдачи до 1 Вт.
Это позволяет заряжать небольшие гаджеты. Обратная беспроводная зарядка ожидалась еще iPhone 11, но ее не применили, предположительно из-за проблем с энергоэффективностью.
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