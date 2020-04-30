Стоимость iPhone 12 может начинаться от 649 долларов

Информацию про новые iPhone раскрыл авторитетный информатор, который ранее дал точные данные про новый iPhone SE, а также назвал его дату выхода на рынок.

В этот раз инсайдер Джон Проссер на своем YouTube-канале назвал цены и некоторые особенности будущих смартфонов iPhone.

Так, в сентябре компания Apple представит четыре модели. Самая младшая из них — iPhone 12 будет стоить 649 долларов, а в ней установят 5,4-дюймовый экран.

Версия iPhone 12 Plus будет оснащена 6,1-дюймовым дисплеем, а цена этого смартфона составит 749 долларов.

Самыми дорогими будут iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Их в США предложат за 999 и 1099 долларов соответственно.

Стоит отметить, что такие же цены сейчас действуют на iPhone 11 Pro и 11 Pro Max.

Все новые смартфоны получат OLED-дисплей и новейший процессор Apple А14 с поддержкой 5G.

iPhone 12 и iPhone 12 Plus будут оснащены двойной камерой, а в моделях 12 Pro и 12 Pro Max установят тройную камеру с датчиком LiDAR, как у нового iPad Pro.