Некоторые клиенты жалуются на тонкую заднюю панель нового iPad Air и скрипы

Ряд клиентов Apple жаловались на качество сборки iPad Air : тонкая панель алюминиевого корпуса вызывает слышимый скрип при удерживании.

Apple старается делать свои продукты максимально тонкими, сохраняя при этом структурную целостность. В ранних онлайн-жалобах на выпуск последнего планшета Apple кажется, что стремление к тонкости вызвало проблемы.

В ветке на Reddit, впервые опубликованной iMore, пользователи утверждают, что существуют проблемы с конструкцией iPad Air пятого поколения. В частности, жалобы сосредоточены вокруг задней панели.

На оригинальном плакате говорится, что они заказали две синие модели, но обнаружили, что «алюминиевая задняя панель намного тоньше, чем на iPad Air 4». Пользователь добавляет: «Вы почти чувствуете батарею через пластину, когда держите устройство».

Оба устройства, по-видимому, одинаковы: тонкая панель заставляет планшеты издавать «скрипящие звуки», когда пользователь держит их в руках, эффект, проверенный их другом.

Пользователь не единственный, кто обнаруживает явления, другие публикуют в ветке сообщения о той же проблеме. Один пользователь предложил видео, демонстрирующее те же самые скрипящие звуки.

Неясно, сколько iPad Air затронуто до уровня, когда они скрипят. Apple пока не комментирует жалобы.

По большей части внешний вид iPad Air 5 не изменился по сравнению с iPad Air 4, но основные изменения произошли внутри. Эти изменения включают, среди прочего, переход на чип M1 и улучшенную камеру FaceTime.