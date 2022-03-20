Новый iPad Air: подробный обзор

10,9-дюймовый iPad Air от Apple — это iPad среднего уровня по цене от 599 долларов. Оснащен чипом M1 и 5G.

iPad Air 2022 года от Apple оснащен 10,9-дюймовым дисплеем, кнопкой питания Touch ID, чипом M1, новыми цветовыми вариантами и возможностью подключения 5G.

Функции

10,9-дюймовый жидкокристаллический дисплей Retina

True Tone и широкий цвет

Чип М1

5G

12-мегапиксельная фронтальная камера с центральной сценой

Touch ID в кнопке питания

Поддержка Apple Pencil 2 и Magic Keyboard

Цена — 599 долларов

Стоит ли покупать?

iPad Air — это планшет Apple среднего класса, предлагающий множество ключевых функций iPad, таких как порт USB-C и Touch ID, по цене от 599 долларов. Текущая модель добавила чип M1 от iPad Pro, модернизированную фронтальную камеру с Center Stage и новый диапазон цветовых вариантов.

Анонсированный в марте 2022 года, iPad Air теперь является новейшим iPad в линейке Apple и находится на ранней стадии своего производственного цикла . Apple, похоже, не обновляет iPad Air регулярно, между обновлениями остается до двух с половиной лет, и в ближайшее время нет никаких признаков новой модели . Это означает, что сейчас самое подходящее время для покупки iPad Air, и большинству покупателей не следует ждать выхода новой модели.

iPad Air — это средний вариант Apple в линейке iPad, но для тех, кто хочет планшет меньшего размера, есть iPad mini , который по-прежнему предлагает почти все функции iPad Air, но в гораздо более портативном форм-факторе. Пользователям, которые ищут более доступный вариант, стоит рассмотреть iPad девятого поколения . Начиная с 329 долларов, iPad предлагает множество функций iPad Air, таких как Touch ID и дисплей Retina, но по значительно более низкой цене, которая сочетает в себе функциональность и доступность.

С другой стороны, для моделей iPad с большим, более продвинутым дисплеем и высококлассными функциями есть iPad Pro . iPad Pro выводит функции iPad Air на новый уровень, добавляя до 16 ГБ памяти, сверхширокоугольную камеру и сканер LiDAR, Face ID, ProMotion, мини-светодиодную панель дисплея на 12,9-дюймовой модели и многое другое.

Обзор iPad Air 2022

Apple в марте 2022 года обновила iPad Air моделью пятого поколения с чипом M1, который приближает его по дизайну к iPad Pro. iPad Air по цене 599 долларов представляет собой промежуточный вариант между недорогим iPad девятого поколения за 329 долларов, iPad mini за 499 долларов и более дорогим iPad Pro по цене от 799 долларов.

iPad Air оснащен 10,9-дюймовым дисплеем от края до края с разрешением 2360 x 1640 , 3,8 миллиона пикселей и дизайном, похожим на iPad Pro , с алюминиевым корпусом с плоскими закругленными краями , которые охватывают полностью ламинированный дисплей. Включена поддержка True Tone для настройки дисплея в соответствии с окружающим освещением, а также широкий цвет P3 , яркость 500 нит и коэффициент отражения 1,8% . В нем нет технологии мини-светодиодов или поддержки ProMotion.

iPad Air от Apple был первым iPad, предлагающим уникальные цветовые решения, похожие на цвета iPhone, а iPad Air 2022 года выпускается в цветах « космический серый», розовый, фиолетовый, синий и звездный . iPad Air оснащен датчиком Touch ID, встроенным в верхнюю кнопку, а не Face ID, как iPad Pro. Помимо встроенной в верхнюю кнопку вместо кнопки «Домой», функциональность Touch ID такая же, как и у других устройств с Touch ID.

В iPad Air от Apple используется тот же чип M1, что и в моделях iPad Pro 2021 года. Чип M1 оснащен 8-ядерным процессором и 8-ядерным графическим процессором , а также 8 ГБ оперативной памяти и 16-ядерным нейронным движком. Процессор чипа M1 на 60 % быстрее , чем процессор A14 в iPad Air предыдущего поколения, и обеспечивает до 2 раз более быструю графику .

Сотовые модели iPad Air теперь совместимы с сетями 5G, но Apple не добавила поддержку самых быстрых сетей mmWave 5G. Вместо этого iPad Air ограничен более медленными, но более распространенными сетями 5G с частотой менее 6 ГГц .

Несмотря на отсутствие Face ID, iPad Air оснащен 12-мегапиксельной фронтальной камерой FaceTime с поддержкой Center Stage , а также 12-мегапиксельной задней камерой с апертурой f/1.8, которая является той же широкоугольной камерой, что и iPad Pro. iPad Air включает стереодинамики в ландшафтном режиме для более широкого стереозвука при просмотре видео.

Вместо порта Lightning у iPad Air есть порт USB-C для передачи данных со скоростью до 10 Гбит / с, а также поддержка подключения камер, жестких дисков и внешних мониторов 4K . iPad Air поставляется с адаптером USB-C мощностью 20 Вт для зарядки.

Как и iPad Pro, iPad Air поддерживает Apple Pencil второго поколения за 129 долларов и работает с клавиатурой Magic Keyboard с трекпадом за 299 долларов , которую предлагает Apple. Он также совместим с обложками Smart Keyboard Folio и Smart Folio.

iPad Air стал доступен для предварительного заказа в пятницу, 11 марта, а запуск состоится 18 марта. Цены начинаются с 599 долларов за 64 ГБ памяти. 256 ГБ памяти доступны за 749 долларов . Базовые цены указаны для моделей с Wi-Fi, а модели с поддержкой сотовой связи доступны за дополнительную плату.

Первые отзывы

Первоначальные обзоры iPad Air пришли к выводу, что он по-прежнему имеет отличное соотношение цены и качества, а производительность теперь на уровне iPad Pro благодаря чипу M1 и другим функциям, подобным Pro.

Чип М1

Результаты тестов Geekbench 5, появившиеся ранее на этой неделе, подтвердили, что чип M1 не разогнан в новом iPad Air , в результате чего устройство имеет практически такую ​​​​же производительность, что и iPad Pro. Тем не менее несколько обозревателей отметили, что iPadOS затрудняет использование возможностей производительности.

Дэн Сейферт из The Verge:

Если вы используете iPad для таких вещей, как просмотр веб-страниц, чтение книг, просмотр фильмов или телепередач или даже небольшая производительность, вы вряд ли заметите дополнительный запас производительности, который обеспечивает чип M1. В основном он сияет при выполнении особо сложных задач, таких как редактирование и экспорт видео 4K или управление передачей больших файлов. Air способен выполнять эту работу, но есть лучшие инструменты, если это то, что вы собираетесь делать, без ограничений iPadOS и относительно небольшого экрана.

Дэн Сейферт The Verge Если вы используете iPad для таких вещей, как просмотр веб-страниц, чтение книг, просмотр фильмов или телепередач или даже небольшая производительность, вы вряд ли заметите дополнительный запас производительности, который обеспечивает чип M1. В основном он сияет при выполнении особо сложных задач, таких как редактирование и экспорт видео 4K или управление передачей больших файлов. Air способен выполнять эту работу, но есть лучшие инструменты, если это то, что вы собираетесь делать, без ограничений iPadOS и относительно небольшого экрана.

5G

iPad Air теперь поддерживает сети 5G на моделях Wi-Fi + Cellular, но не более быстрый mmWave 5G, как это делает iPad Pro.

Скотт Штайн CNET Этот iPad не поддерживает mmWave, только 5G ниже 6. По сути, во многих случаях это похоже на LTE: скорость у меня дома была около 290 мегабит в секунду на Verizon, в то время как в парке Вашингтон-сквер в Нью-Йорке скорость составляла всего от 60 Мбит/с до 80 Мбит/с.

Фронтальная камера

Благодаря обновленной 12-мегапиксельной фронтальной камере новый iPad Air — последний iPad, получивший поддержку Center Stage — функции, которая помогает держать вас и всех, кто рядом с вами, в кадре, когда вы перемещаетесь во время видеозвонков. Center Stage доступен для вызовов FaceTime и в поддерживаемых сторонних приложениях для видеовызовов, таких как Zoom.

Мэтью Панзарино TechCrunch Фронтальная камера также получила 12-мегапиксельное обновление — и определенно улучшена по сравнению с предыдущим Air. Facetime получает то приятное улучшение Center Stage, которое мы видели и на iPad Pro в прошлом году. Как я уже сказал в своем обзоре, это довольно значительное улучшение качества жизни для тех, кто много общается в видеочате, поскольку функция автоматической обрезки и отслеживания смягчает странное расположение камеры слева, когда iPad Air находится в ландшафтном режиме. . Углы кажутся более естественными и в целом менее неуклюжими. Цвет и контраст качества видеозвонка также улучшены.

Дизайн

iPad Air 2022 года идентичен модели предыдущего поколения, его размер составляет 10,9 дюйма. Он оснащен дисплеем от края до края, как у iPad Pro, с тонкими рамками и алюминиевым корпусом с плоскими закругленными краями, которые охватывают дисплей Retina. По сравнению с 11-дюймовым iPad Pro у него чуть более толстый корпус и толстые рамки вокруг дисплея.

iPad Air имеет длину 9,74 дюйма, ширину 7 дюймов и толщину 6,1 мм. Он весит один фунт и по размеру и весу похож на 11-дюймовый iPad Pro.

В полноэкранном дизайне нет кнопки «Домой» Touch ID, но iPad Air также не поддерживает Face ID. Вместо этого Apple поместила датчик отпечатков пальцев Touch ID в верхнюю кнопку питания. Датчик отпечатков пальцев в верхней кнопке сканирует отпечатки пальцев, как кнопка Touch ID Home, но он меньше и компактнее.

Верхняя кнопка Touch ID работает так же, как кнопка «Домой» Touch ID, и ее можно использовать для разблокировки iPad, доступа к приложениям, совершения покупок с помощью Apple Pay и многого другого. Touch ID на iPad Air работает как в книжной, так и в альбомной ориентации.

Динамики и микрофон расположены в верхней части iPad Air рядом с кнопкой Touch ID, а на правой стороне расположены кнопки увеличения/уменьшения громкости, лоток для нано-SIM на моделях с сотовой связью и магнитное отделение для зарядки Apple Pencil. .

Сзади есть задняя камера с одним объективом и микрофоном, а также камера с одним объективом. Стереодинамики и порт USB-C расположены в нижней части iPad Air.

Цвета

Алюминиевый корпус iPad Air доступен в пяти цветах, включая космический серый, розовый, фиолетовый, синий и звездный свет (светло-серебристый/золотой).

Умный коннектор

Разъем Smart Connector на задней панели iPad Air позволяет подключаться к таким аксессуарам, как Magic Keyboard, и питать их. Интерфейс Smart Connector может передавать как питание, так и данные, поэтому аксессуары, которые подключаются к iPad Air с помощью Smart Connector, не нуждаются в батареях.

USB-C

Как и iPad Air предыдущего поколения, модель 2022 года по-прежнему оснащена портом USB-C вместо порта Lightning. С портом USB-C iPad Air можно подключать к дисплеям 4K или 5K, камерам и другим устройствам USB-C. Порт USB-C поддерживает передачу данных со скоростью 10 Гбит/с и позволяет заряжать iPhone или Apple Watch с помощью подходящего кабеля.

Дисплей

iPad Air оснащен 10,9-дюймовым дисплеем Liquid Retina, который идентичен дисплею iPad Pro, но без технологии ProMotion с частотой 120 Гц для более плавной прокрутки.

Он имеет разрешение 2360 на 1640 при 264 пикселях на дюйм и всего 3,8 миллиона пикселей. Он имеет широкую цветовую поддержку P3 для насыщенных, реалистичных цветов, антибликовое покрытие с коэффициентом отражения 1,8 процента, максимальную яркость 500 нит и поддержку True Tone.

True Tone регулирует баланс белого дисплея в соответствии с окружающим освещением, чтобы сделать экран более комфортным для глаз. Например, если вы находитесь в комнате с более желтым освещением, дисплей iPad имеет более теплый цвет, поэтому нет резкого контраста между цветом iPad и освещением в комнате.

Чип М1

iPad Air 2022 года оснащен тем же чипом M1, что и модели MacBook Air, MacBook Pro, Mac mini и iPad Pro 2020 года. M1 оснащен 8-ядерным процессором, 8-ядерным графическим процессором и 16-ядерным нейронным двигателем, а также поддерживает 8 ГБ ОЗУ.

Apple заявляет, что чип M1 в iPad Air обеспечивает до 60% более высокую производительность процессора, чем iPad Air предыдущего поколения, и в 2 раза более быструю графику.

Камера

Хотя в iPad Air нет системы камер TrueDepth для поддержки Face ID, есть 12-мегапиксельная фронтальная камера Ultra Wide с углом обзора 122 градуса и диафрагмой f/2,4. Камера поддерживает функцию Center Stage, разработанную для того, чтобы пользователи могли видеть изображение на экране во время видеозвонков. Благодаря более широкому полю зрения камера может приближаться по мере необходимости и следовать за людьми по комнате, когда они двигаются.

Когда к разговору присоединяются другие люди, камера может обнаружить их и уменьшить масштаб, чтобы все могли попасть в поле зрения. Center Stage разработан для FaceTime, но также работает со сторонними видеоприложениями, такими как Zoom и Skype.

На задней панели iPad Air находится обновленная 12-мегапиксельная широкоугольная камера с одним объективом f/1,8 для фотосъемки.

Камера включает в себя все улучшения, которые Apple добавила в камеры своих устройств, такие как Live Photos со стабилизацией, автофокусировка с помощью Focus Pixels, захват широкого цвета, управление экспозицией, Smart HDR, автоматическая стабилизация изображения, шумоподавление и многое другое.

Запись видео 4K поддерживается со скоростью 20, 30 или 60 кадров в секунду, а также замедленное видео со скоростью 120 или 240 кадров в секунду. iPad Air также может записывать в формате 1080p со скоростью 30 или 60 кадров в секунду, поддерживает непрерывную автофокусировку, кинематографическую стабилизацию видео и возможность делать 8-мегапиксельные фотографии при записи видео 4K.

Срок службы батареи

iPad Air оснащен литий-полимерным аккумулятором емкостью 28,6 Вт-ч, которого, по словам Apple, хватает на 10 часов работы в Интернете по Wi-Fi или при просмотре видео.

Сотовые модели работают до девяти часов при просмотре веб-страниц по сотовому соединению. iPad Air можно заряжать с помощью прилагаемого адаптера питания USB-C мощностью 20 Вт и кабеля USB-C — USB-C.

Другие преимущества

Микрофоны и динамики

iPad Air оснащен двумя комплектами динамиков для стереозвука в ландшафтном режиме. Двойные микрофоны включены для звонков, видеозаписи и аудиозаписи.

Датчики

Наряду с датчиком Touch ID, iPad Air оснащен трехосным гироскопом, акселерометром, барометром и датчиком внешней освещенности для True Tone и другими функциями.

Поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth

iPad Air 2020 года поддерживает WiFi 6, также известный как 802.11ax. Обновленный стандарт предлагает более высокие скорости, улучшенную пропускную способность сети, лучшую энергоэффективность, меньшую задержку и улучшенную связь при наличии нескольких устройств WiFi в одной области.

Устройства WiFi 6 также поддерживают WPA3 — протокол безопасности, обеспечивающий повышенную криптографическую стойкость. Он также поддерживает Bluetooth 5.0.

5G-соединение

iPad Air включает в себя чип 5G, который позволяет ему подключаться к сетям 5G, но он не поддерживает самые быстрые сети mmWave 5G и ограничен более медленными, но более распространенными сетями с частотой менее 6 ГГц.

Сети mmWave 5G являются самыми быстрыми сетями 5G, но mmWave работает на ближнем расстоянии и может быть закрыт зданиями, деревьями и другими препятствиями, поэтому его использование ограничено крупными городами и городскими районами, а также такими местами, как концерты, аэропорты и другие места. где собирается много людей.

В iPad Air есть два варианта SIM-карты: физический слот для нано-SIM на боковой панели устройства и eSIM или цифровая SIM-карта, которая предназначена для работы без физической SIM-карты.

Физический слот nano-SIM поддерживает SIM-карту Apple, которая позволяет пользователям без проблем переключаться между операторами связи. Многие операторы в США и других странах поддерживают Apple SIM, но для тех, кто этого не делает, например Verizon, по-прежнему требуется физическая SIM-карта.

Пространство для хранения

Apple продает iPad Air с 64 ГБ памяти или 256 ГБ памяти, без возможности хранения 128 ГБ среднего уровня.

Аксессуары

Поддержка Magic Keyboard и трекпада

Как и iPad Pro, iPad Air предназначен для работы с клавиатурой Magic Keyboard, представленной ранее в 2020 году. Magic Keyboard представляет собой чехол в стиле фолио с клавиатурой с полной подсветкой и впервые с трекпадом.

В Magic Keyboard используются ножничные механизмы, очень похожие на клавиатуру MacBook Air и MacBook Pro. Ножничный механизм обеспечивает ход в 1 мм, что, по словам Apple, является лучшим набором текста на iPad.

Клавиатура Magic Keyboard крепится к iPad Air с помощью магнитного соединения и оснащена консольными петлями, которые позволяют работать на столе или на коленях. Шарниры позволяют регулировать угол обзора до 130 градусов, поэтому его можно настроить для любой ситуации использования. Конструкция Magic Keyboard позволяет iPad «парить» в воздухе, при этом нижняя часть корпуса откидывается назад при использовании в режиме клавиатуры.

Клавиатура в стиле фолио, когда она не используется, обеспечивает безопасность iPad Air, закрывая переднюю и заднюю часть устройства. Порт USB-C включен в Magic Keyboard для сквозной индуктивной зарядки USB-C, оставляя встроенный порт USB-C iPad Air свободным для аксессуаров, таких как внешние накопители и дисплеи.

Apple Pencil

Модели iPad Air 2020 года совместимы с Apple Pencil второго поколения. Apple Pencil по цене 129 долларов подключается к iPad Air с помощью магнитов, а при магнитном креплении заряжается индуктивно. Сопряжение также осуществляется через магнитное крепление.

Поддержка жестов включена в Apple Pencil второго поколения, и одним нажатием вы можете менять кисти или быстро переключаться с кисти на ластик, не беря карандаш и не выбирая новый инструмент.

Apple Pencil работает на iPad Air с собственными и сторонними приложениями. Он отличается улучшенным отклонением ладони, исключительной точностью и незаметной задержкой для письма, похожего на бумагу, не имеющего себе равных со сторонними стилусами.

Поддержка давления позволяет рисовать более тонкие и толстые линии за счет увеличения давления на экран iPad, а обнаружение бокового наконечника позволяет затенять, когда Apple Pencil наклонен.

Источник — www.macrumors.com.