Временную распродажу устроили на площадке AliExpress, где смартфон продают за 19 тыс. рублей.

В этом случае речь идет о модели в версии со 128 ГБ встроенной памяти. То есть недорогой смартфон Xiaomi Poco X3 с NFC распродают по минимальной цене.

Например, наиболее выгодная цена на аппарат в Яндекс.Маркете, но даже там его стоимость превышает 20 тыс. рублей. Сейчас его цена составляет 20 400 рублей.

Стоит отметить, что выгодную цену на Xiaomi Poco X3 с NFC можно получить на AliExpress при условии использования купона и промокода «RAKETA1600».