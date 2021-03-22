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Бренд Poco официально представил новый смартфон Poco X3 Pro

22.03.2021 23:50

Xiaomi сегодня представила свой новый смартфон под брендом Poco, который на рынке может стать бестселлером.Бренд Poco официально представил новый смартфон Poco X3 Pro
Новинкой на рынке смартфонов стал Poco X3 Pro с очень хорошими характеристиками и привлекательной ценой, ведь аппарат оценили от 250 евро.

В новом смартфоне китайского производителя установили процессор Snapdragon 860 от компании Qualcomm.

Этот чип получил восемь ядер Kryo 485 с максимальной тактовой частотой 2,96 ГГц. В качестве графической системы выступает Adreno 640.

Процессор поддерживает работу модема для сетей четвертого поколения.

Дисплей в смартфоне диагональю 6,67-дюйма, его разрешение составляет 2400х1080 пикселей, а частота обновления 120 Гц.

 

Частота опроса сенсорного слоя 240 Гц. Максимальная яркость матрицы 450 кд/м2, есть поддержка HDR10.

В верхней части экрана, в отверстии, расположенном по центру, находится фронтальная камера с датчиком на 20 Мп.

На тыльной стороне в сильно выступающем модуле расположился основной объектив с датчиком на 48 Мп и диафрагмой f/1,79.

Его дополнили ультраширокоугольной оптикой с 8 Мп датчиком изображения и углом обзора 119 градусов.

Бренд Poco официально представил новый смартфон Poco X3 Pro

Также основная камера оснащена 2 Мп матрицей для измерения глубины сцены и 2 Мп макромодулем. Под «капотом» смартфона находится аккумулятор на 5160 мАч, который можно заряжать быстрой зарядкой мощностью 33 Вт.

Работает новинка под управление операционной системы Android 11 с оболочкой MIUI 12.
Poco X3 Pro будет предлагаться с 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ постоянной памяти. Стоимость конфигурации 6/128 ГБ составляет 250 евро, версия 8/256 ГБ обойдется в 300 евро.

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