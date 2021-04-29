Недорогой смартфон Samsung Galaxy M12 с емкой батареей поступил в продажу в России

Недорогой смартфон Samsung Galaxy M12 с емкой батареей поступил в продажу в России29.04.2021 23:36
Samsung запустила в продажу в России свой смартфон Samsung Galaxy M12, и как оказалось, версия для нашего рынка имеет отличия.
Недорогой аппарат с большим аккумулятором доступен для покупки в официальном онлайн-магазине компании по цене 12 990 рублей.
Столько просит компания за модель в конфигурации 3/32 ГБ, тогда как вариант 4/64 ГБ оценили в 14 990 рублей, но пока ее приобрести не получится.
Цветовая гамма смартфона представлена в голубым, черным и зеленым цветами.
Отличается российский вариант Samsung Galaxy M12 аккумулятором, который имеет емкость ниже – 5 000 мАч, но при этом в смартфоне предлагают модуль NFC.
Последнего нет в индийской и европейской модификациях.
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