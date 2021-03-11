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Интервью

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Уборка офисов IT компаний

Чистота офиса – залог здоровья персонала, долговечности оборудования и комфортной атмосферы в кабинетах. Потенциальные клиенты и инвесторы оценивают организацию, в первую очередь, по внешнему виду её помещений, поэтому пренебрежительное отношение к уборке может серьёзно навредить имиджу фирмы. Содержать штат сотрудников, обеспечивающих чистоту, бывает неудобно, но потенциальный клиент всегда вправе рассчитывать на помощь специальных служб. «Единый

Как сделать офисное пространство уютным?

Труд офисного работника может показаться лёгким только непосвящённому обывателю. Психологическое напряжение, строгое начальство, множество мелочей, отвлекающих от текущих задач, перманентный стресс – вот лишь неполный список негативных факторов, действующих на человека. Чтобы хоть отчасти нивелировать недостатки офисной деятельности, каждый сотрудник должен иметь удобное рабочее место, создание которого – головная боль руководства. Офисные перегородки – универсальное

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Samsung презентовала смартфон Galaxy M12 с аккумулятором на 6 000 мАч

11.03.2021 22:00

Новинка пришла на смену прошлогодней модели Galaxy M11 и станет доступна для покупки в Индии с 18 марта. Samsung презентовала смартфон Galaxy M12 с аккумулятором на 6 000 мАч
Samsung официально презентовала смартфон Galaxy M12, который получил аккумулятор на 6 000 мАч и процессор Exynos 850.

В модели предлагают экран на 6,5 дюйма, разрешение которого составляет 720×1600 точек, а частота обновления будет 90 Гц.

Селфи-камера устройства имеет модуль на 8 Мп (f/2.2), а в основной камере заявлены модули на 48 Мп (f/2.0), 5 Мп (f/2.2), 2 и 2 Мп.

Samsung презентовала смартфон Galaxy M12 с аккумулятором на 6 000 мАч

Батарея модели получила поддержку 15-ватной зарядки, а процессор будут дополнять 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти.

Работает Galaxy M12 под управлением Android 11 с One UI 3.0 Core. В продаже он появится в черном, синем и белом цветах, по цене 151 доллар за версию 4/64 ГБ и 186 долларов за конфигурацию 6/128 ГБ.

Samsung презентовала смартфон Galaxy M12 с аккумулятором на 6 000 мАч

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