Samsung презентовала смартфон Galaxy M12 с аккумулятором на 6 000 мАч

Новинка пришла на смену прошлогодней модели Galaxy M11 и станет доступна для покупки в Индии с 18 марта.

Samsung официально презентовала смартфон Galaxy M12, который получил аккумулятор на 6 000 мАч и процессор Exynos 850.

В модели предлагают экран на 6,5 дюйма, разрешение которого составляет 720×1600 точек, а частота обновления будет 90 Гц.

Селфи-камера устройства имеет модуль на 8 Мп (f/2.2), а в основной камере заявлены модули на 48 Мп (f/2.0), 5 Мп (f/2.2), 2 и 2 Мп.

Батарея модели получила поддержку 15-ватной зарядки, а процессор будут дополнять 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти.

Работает Galaxy M12 под управлением Android 11 с One UI 3.0 Core. В продаже он появится в черном, синем и белом цветах, по цене 151 доллар за версию 4/64 ГБ и 186 долларов за конфигурацию 6/128 ГБ.