Презентация новой модели смартфона состоялась чуть более недели назад и недавно компания объявила о старте его продаж в Малайзии.

Позже в компании отчитались, что недорогой смартфон Redmi 9 вызвал ажиотажный спрос, а его первую партию распродали за полчаса.

Впрочем, повышенный спрос на смартфон наблюдался не просто так, ведь компания предложила привлекательную стоимость.

Redmi 9 в версии 3/32 Гб оценили на рынке в 100 евро, тогда как европейская стоимость стартует от 150 евро. К слову в Европе смартфон уже скоро появится в продаже.

Более подробно о самом смартфоне и его характеристиках «Астера» писала ранее.