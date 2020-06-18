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Недорогой смартфон Redmi 9 вызвал ажиотажный спрос

18.06.2020 14:17

Презентация новой модели смартфона состоялась чуть более недели назад и недавно компания объявила о старте его продаж в Малайзии. Недорогой смартфон Redmi 9 вызвал ажиотажный спрос
Позже в компании отчитались, что недорогой смартфон Redmi 9 вызвал ажиотажный спрос, а его первую партию распродали за полчаса.

Впрочем, повышенный спрос на смартфон наблюдался не просто так, ведь компания предложила привлекательную стоимость.

Redmi 9 в версии 3/32 Гб оценили на рынке в 100 евро, тогда как европейская стоимость стартует от 150 евро. К слову в Европе смартфон уже скоро появится в продаже.

Более подробно о самом смартфоне и его характеристиках «Астера» писала ранее.

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