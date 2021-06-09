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Недорогой смартфон Nord N200 от OnePlus получит 6,49 дисплей Full HD+ и поддержку 5G

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Будущая новинка под названием OnePlus Nord N200 будет представлена в ближайшее время и как ожидается, это будет самый доступный смартфон компании с поддержкой сетей пятого поколения.

Портал PCMag у себя опубликовал официальные рендеры будущего недорогого смартфона от компании OnePlus.

Будущая новинка под названием OnePlus Nord N200 будет представлена в ближайшее время и как ожидается, это будет самый доступный смартфон компании с поддержкой сетей пятого поколения.

По слухам, OnePlus Nord N200 будет предлагаться за 250 долларов. В нем установят процессор от компании Qualcomm и качественный экран.

Недорогой смартфон Nord N200 от OnePlus получит 6,49 дисплей Full HD+ и поддержку 5G

Источник сообщил, что аппарат получит дисплей диагональю 6,49 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц.

Сканер опечатка пальца разместят на боковой грани. Других данных про OnePlus Nord N200 пока нет, также точно неизвестно когда он будет представлен.

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OnePlus OnePlus Nord N200
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