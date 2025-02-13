Недорогой iPhone SE 4 может появиться в России уже 28 февраля

Смартфон iPhone SE четвертого поколения ожидается в российских магазинах 28 февраля, о чем со ссылкой на источники в ритейле сообщили Известия.

Официальная дата запуска продаж будет объявлена на предстоящей презентации Apple, перенесенной на следующую неделю.

По прогнозам экспертов, новый SE станет привлекательным предложением в ценовом сегменте от 40 до 70 тысяч рублей.

Продажи iPhone SE 4 начнутся одновременно с мировыми, при этом детали о ценах и дате поступления в продажу будут раскрыты только после официального анонса от Apple.

Смартфон получит ряд обновлений, в том числе замену кнопки Home на вырез для камеры и переход на порт USB-C, что необходимо для соответствия новым требованиям в ЕС.

iPhone SE 4 может стать первым устройством Apple с собственным сотовым модемом, а также поддерживать Face ID и новые функции благодаря процессору A18.

Хотя стоимость нового устройства может быть выше, чем у предшественника, линейка SE остается популярной в России благодаря своей доступности и привычному дизайну.

Эксперты отмечают, что спрос на новый iPhone SE может быть ограничен, так как многие покупатели предпочитают либо последние модели, либо старые устройства.