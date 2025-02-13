Недорогой iPhone SE 4 может появиться в России уже 28 февраля

Смартфон iPhone SE четвертого поколения ожидается в российских магазинах 28 февраля, о чем со ссылкой на источники в ритейле сообщили Известия.
Официальная дата запуска продаж будет объявлена на предстоящей презентации Apple, перенесенной на следующую неделю.
По прогнозам экспертов, новый SE станет привлекательным предложением в ценовом сегменте от 40 до 70 тысяч рублей.
Продажи iPhone SE 4 начнутся одновременно с мировыми, при этом детали о ценах и дате поступления в продажу будут раскрыты только после официального анонса от Apple.
Смартфон получит ряд обновлений, в том числе замену кнопки Home на вырез для камеры и переход на порт USB-C, что необходимо для соответствия новым требованиям в ЕС.
iPhone SE 4 может стать первым устройством Apple с собственным сотовым модемом, а также поддерживать Face ID и новые функции благодаря процессору A18.
Хотя стоимость нового устройства может быть выше, чем у предшественника, линейка SE остается популярной в России благодаря своей доступности и привычному дизайну.
Эксперты отмечают, что спрос на новый iPhone SE может быть ограничен, так как многие покупатели предпочитают либо последние модели, либо старые устройства.
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