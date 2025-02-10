Производитель аксессуаров опубликовал фото чехлов для нового iPhone SE 4

Скоро ожидается запуск нового смартфона от Apple — iPhone SE 4, который обещает хорошее соотношение цены и качества. Недавно бренд аксессуаров Spigen случайно опубликовал рендерные изображения, предназначенные для демонстрации нового защитного чехла для этого устройства.

На временно доступной странице продукта был показан прозрачный чехол для iPhone SE 4. Хотя изображения не являются официальными, они соответствуют предыдущим утечкам от надежных источников, таких как Марк Гурман из Bloomberg, который подтвердил скорый релиз устройства.

iPhone SE 4 будет иметь современный дизайн, похожий на iPhone 14, но без новейших функций, таких как Dynamic Island и выемка для Face ID. Устройство лишится кнопки «Домой» и Touch ID, а на задней панели будет лишь одна камера с 48-мегапиксельным датчиком.

Также на рендерах заметна новая кнопка действия вместо переключателя беззвучного режима, и, как ожидается, в смартфоне будет порт USB-C. Ценник на iPhone SE 4, вероятно, составит около 500 долларов, что все равно будет значительно дешевле, чем у iPhone 16 с тем же чипсетом Apple A18.