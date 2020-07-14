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Недорогой iPhone SE 2020 вызвал повышенный спрос

14.07.2020 10:00

Этот смартфон вышел весной этого года и сразу же вызвал высокий интерес со стороны пользователей.
Во втором квартале года этот смартфон был продан в количестве около 14 млн экземпляров.

Как говорят эксперты, на повышенный спрос повлияла не только стоимость устройства, но и поклонники оригинальных iPhone SE, iPhone 6 и iPhone 6s.

В целом, как сообщили аналитики, на мировом рынке в период пандемии коронавируса покупали устройства среднего и бюджетного ценовых сегментов.

iPhone SE как раз относится к таким, ведь его стоимость составляет 399 долларов. При этом это компактная модель с диагональю экрана 4.7 дюйма.

Также в модели предлагается процессор Apple A13. Между тем напомним, что недавно сообщалось о возможном выпуске нового смартфона дешевле iPhone SE.

Apple хочет выпустить смартфон дешевле iPhone SE

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