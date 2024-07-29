Названы устройства Realme для которых обновление до Android 15 станет последним

Стабильный выпуск Android 15 уже близок, так как доступна четвёртая бета-версия для тестировщиков. Это обновление обещает множество новых функций и улучшений, включая элементы искусственного интеллекта.

К сожалению, некоторые смартфоны Realme не будут получать обновления после Android 15. Стоит сразу отметить, что пока это неофициальный список и основан на заявлениях компании по поддержке моделей. В зависимости от модели и серии заявленные сроки поддержки разные.

Вот список моделей, для которых Android 15 станет последним обновлением:

Realme GT Neo 5 SE

Realme GT Neo 5 240 Вт

Realme GT Neo 5

Realme GT 2 Explorer Master

Realme GT 2 Pro

Realme GT 2

Realme 11 Pro +

Realme 11 Pro

Realme 11x

Realme 11

Realme Narzo N63

Realme C67 4G

Realme C65 5G

Realme C65

Realme C63

Realme C61

Эти устройства все еще будут функционировать, но без обновлений безопасности и новых функций.

Android 15 находится на стадии тестирования, и ожидается, что стабильная версия будет выпущена в начале октября, с началом распространения в конце ноября. Первоначально обновление получат флагманские модели, затем и другие устройства.

Источник: gizmochina.