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Xiaomi обновила список своих устаревших телефонов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2.6к. Опубликовано

Компания Xiaomi вновь обновила свой список End-of-Life (EOL), который включает устройства, больше не получающие обновления и патчи безопасности. В этот раз в список добавили более десяти моделей от брендов Xiaomi, Redmi и POCO.

Все попавшие в список устройства продолжат работать, но поскольку они больше не будут получать обновления, их безопасность может пострадать.

Это значит, что уязвимости в системе не будут исправляться. Производитель рекомендует пользователям подумать о замене таких смартфонов на более новые модели, чтобы обеспечить безопасность и актуальность функционала.

В список устаревших моделей Xiaomi вошли:

Xiaomi Mi 10S (для китайского рынка)
Xiaomi Mi 10 Pro (глобальная версия)
Xiaomi Mi 10 (для Турции, Индонезии, Европы, Индии и других регионов)
Xiaomi Mi 10 Ultra (только для Китая)
Xiaomi Mi 11 Lite 5G (для Японии)

Среди смартфонов бренда Redmi в списке оказались:

Redmi Note 10 Pro (глобальная версия)
Redmi Note 10 (для Турции)
Redmi Note 10 5G (для Тайваня и Турции)
Redmi Note 10T (для глобального варианта)
Redmi Note 8 (2021) (глобальная версия)

Среди устройств POCO в список попала только одна модель — глобальный POCO M3 Pro 5G

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