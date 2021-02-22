Названы цены на флагманские смартфоны Redmi K40 и Redmi K40 Pro

В последнее время сообщений о грядущих новинках Redmi K40 и Redmi K40 Pro достаточно много, что обусловлено информацией от инсайдеров и тизерами, которые публикует сама компания.

Между тем сегодня Xiaomi распространила изображение, в котором рассекретила дизайн задней панели новинок, о чем «Астера» уже писала.

Некоторые характеристики новинок также уже известны, и теперь настало время для информации о стоимости.

В сети опубликовали скриншот с прайсом на смартфон, и судя по обнародованным данным, Redmi K40 действительно станет самым доступным флагманом на Snapdragon 888.

Итак, вариант Redmi K40, в котором будет 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ оценят в 339 долларов, тогда как старшая версия в конфигурации 8/128 ГБ обойдется в 493 доллара.

Напомним, что презентация новинок состоится 25 февраля.