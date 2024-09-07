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Названы топ-5 смартфонов с лучшими камерами в сегменте до 50 000 рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 364 Опубликовано

На портале «Палач» появился еще один рейтинг, посвященный смартфонам с лучшими камерами в ценовом сегменте до 50 тыс. рублей.

Названы топ-5 смартфонов с лучшими камерами в сегменте до 50 000 рублей

В списке значится пять моделей смартфонов, у которых лучшие фотовозможности в сравнении с конкурентами.

Первое место занял Honor 200, который стоит от 37,6 тыс. руб. У него селфи-камера на 50 Мп и основная камера с тремя модулями: два по 50 Мп и один на 12 Мп. Экран OLED размером 6,7 дюйма с частотой 120 Гц и аккумулятор на 5000 мАч делают его привлекательным.

На втором месте находится Xiaomi 13T с AMOLED-дисплеем 6,67 дюйма, разрешением 1,5K и частотой 144 Гц. У него тройная камера на 50, 50 и 12 Мп и селфи-камера на 20 Мп. Этот смартфон стоит 37,9 тыс. руб. и подходит для съемок при хорошем освещении.

Третье место занимает Tecno Camon 30 Premier 5G по цене от 41,7 тыс. руб. Он имеет 6,77-дюймовый экран с разрешением 1,5K и частотой 120 Гц. Смартфон снимает в 4K при 60 FPS и предлагает четыре камеры, все с датчиками на 50 Мп.

В список также вошли Realme GT6 и Huawei P60 Pro, стоимость которых составляет от 46,5 и 47,9 тыс. руб. соответственно.

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