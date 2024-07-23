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В РФ начались продажи смартфонов Honor 200 и Honor 200 Pro с ИИ-камерой

Автор На чтение 1 мин Просмотров 1.7к. Опубликовано

Компания МТС стала первой на российском рынке, которая представила новые смартфоны во флагманском магазине Москвы и запустила прием предзаказов.

В РФ начались продажи смартфонов Honor 200 и Honor 200 Pro с ИИ-камерой

В РФ начались продажи смартфонов Honor 200 и Honor 200 Pro с ИИ-камерой по цене от 50 тыс. рублей в цветах от лунного белого до вельветового черного.

Во время предзаказа компания предлагает скидку в размере 5 тыс. рублей и дарит покупателям смарт-часы HONOR Watch 4. Также отмечается и возможность оформить рассрочку.

Итак, Honor 200 предлагается в цветах лунный белый, изумрудный зеленый и бархатный черный в двух конфигурациях памяти 8/256 Гб и 12/512 Гб. Стоимость этих версий составляет 49 990 и 54 990 рублей соответственно.

Про-версия получила только конфигурацию памяти 12/512 ГБ, стоимость которой составляет 69 990 рублей.

 

 

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