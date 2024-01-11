Названы самые производительные устройства на iOS в декабре 2023 года

Специалисты бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг устройств на базе iOS, которые показали лучшие результаты производительности.

Это глобальный ТОП-10, в котором оказались устройства с самыми высокими средними баллами по результатам тестирования в декабре прошлого года. Именно средний балл стал решающим, отметили в AnTuTu.

В то время как андроид-устройства оказываются в рейтинге по результатам самых высоких баллов, список лучших на iOS определяется по усредненным данным.

Итак, глобальный топ-10 самых производительных устройств iOS в декабре 2023 года открывает iPad Pro 6 (12,9 дюйма) со средним баллом 2 232 338.

На втором месте iPad Pro 4 (11 дюймов) с результатом 2 058 240 баллов, а в тройке лидеров располагается iPad Pro 5 (12,9 дюйма) — 1 848 493 балла.