В AnTuTu нашли и опубликовали список самых производительных Android-смартфонов

Команда популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг самых производительных смартфонов на основе операционной системы Android для международного рынка.

В декабре 2023 года рейтинг претерпел значительные изменения, включая тройку лидеров. В ноябре первое место занимал Xiaomi 14 Pro на основе Qualcomm Snapdragon 8 Gen3, а второе и третье места занимали Nubia Z50S Pro и Red Magic 8 Pro+. Однако в декабре все три лидера исчезли из топ-10.

Теперь первое место занимает iQOO 12 на базе Snapdragon 8 Gen3, а второе и третье места достались Xiaomi 13 и Samsung Galaxy S23 Ultra на основе Snapdragon 8 Gen2. В десятке лидеров также присутствуют Samsung Galaxy S23+, Nubia Z50, Galaxy S23, Xiaomi 13T Pro, OnePlus 11, Honor Magic5 и Poco F5 Pro.

Эти смартфоны имеют высокую производительность и мощные процессоры, что делает их привлекательными для пользователей, ищущих быструю и эффективную работу своих устройств.

Рейтинг AnTuTu является важным инструментом для оценки производительности смартфонов и помогает пользователям выбрать наиболее подходящее устройство для своих потребностей.

С помощью этого рейтинга можно сравнить различные модели и определить, какой смартфон предлагает лучшую производительность в данной категории.