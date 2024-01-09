Главная » Новости

В AnTuTu нашли и опубликовали список самых производительных Android-смартфонов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5.5к. Опубликовано

Команда популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг самых производительных смартфонов на основе операционной системы Android для международного рынка.

В AnTuTu нашли и опубликовали список самых производительных Android-смартфонов

В декабре 2023 года рейтинг претерпел значительные изменения, включая тройку лидеров. В ноябре первое место занимал Xiaomi 14 Pro на основе Qualcomm Snapdragon 8 Gen3, а второе и третье места занимали Nubia Z50S Pro и Red Magic 8 Pro+. Однако в декабре все три лидера исчезли из топ-10.

Теперь первое место занимает iQOO 12 на базе Snapdragon 8 Gen3, а второе и третье места достались Xiaomi 13 и Samsung Galaxy S23 Ultra на основе Snapdragon 8 Gen2. В десятке лидеров также присутствуют Samsung Galaxy S23+, Nubia Z50, Galaxy S23, Xiaomi 13T Pro, OnePlus 11, Honor Magic5 и Poco F5 Pro.

Эти смартфоны имеют высокую производительность и мощные процессоры, что делает их привлекательными для пользователей, ищущих быструю и эффективную работу своих устройств.

Рейтинг AnTuTu является важным инструментом для оценки производительности смартфонов и помогает пользователям выбрать наиболее подходящее устройство для своих потребностей.

С помощью этого рейтинга можно сравнить различные модели и определить, какой смартфон предлагает лучшую производительность в данной категории.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.