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Эксперт рассказал о признаках прослушки смартфона

04.06.2020 11:37

Эксперт в ходе общения с российскими журналистами агентства «Прайм» поведал, как можно определить или заподозрить прослушку смартфона.
Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал об основных признаках прослушки смартфонов.

Сразу было отмечено, что существует несколько видов прослушки – легальные и незаконные, однако определить законно или незаконно прослушивают пользователя почти невозможно.

Все связано с тем, что для этого обычно используется очень дорогое оборудование. Что касается признаков прослушки, то это может быть внезапное самопроизвольное выключение и включение устройства.

Кроме этого, признаком является нагрев аппарата в режиме, когда им не пользуются. Также на послушку может указывать еще и быстрая разрядка смартфона, а если подобное происходит, то рекомендуется проверить не работает ли какая-нибудь программа в фоновом режиме.

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