Названы самые мощные новые смартфоны мая по версии Master Lu

Специалисты бенчмарка Master Lu рассказали, какие модели смартфонов из дебютировавших в мае являются самыми производительными.

В списке находятся только те смартфоны, которые вышли в период с 1 по 31 мая, и первое место в нем оказалось за Iqoo Z1 с процессором MediaTek Dimensity 1000+.

В тестах этому устройству удалось набрать 180 027 баллов. А вот следующие три строчки рейтинга оказались за моделями, созданными на базе Snapdragon 865.

Исходя из данных тестов получается, что новый процессор MediaTek Dimensity 1000+ оказался лучше Snapdragon 865, но возможно компания Iqoo смогла неплохо поработать над производительностью своего устройства.

Итак, следующие три модели в списке это Realme X50 Pro Player Edition и Meizu 17 и Meizu 17 Prо, которые заработали 172 099, 172 096 и 172 320 баллов соответственно.

На пятом месте находится Redmi 10X Pro с показателем 161 730 баллов. Еще в рейтинг вошли такие смартфоны: Honor X10 с Kirin 820 5G, Redmi K30 5G Extreme Edition с Qualcomm Snapdragon 768G, Redmi 10X 5G с Dimensity 820, Redmi 10X 4G с MediaTek Helio G85 и Huawei Enjoy Z 5G с MediaTek Dimensity 800.