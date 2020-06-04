Составлен рейтинг самых мощных недорогих Android-смартфонов

Эксперты бенчмарка AnTuTu подготовили и опубликовали новый рейтинг самых мощных смартфонов среди моделей среднебюджетного сегмента.

Рейтинг был составлен на основании тестов смартфонов за май. Так, в новом рейтинге лидером стал аппарат Oppo Reno3 5G, которому удалось показать результат 403 607 баллов.

Стоит отметить, что в этом устройстве установлен процессор MediaTek Dimensity 1000L. На второй строчке располагается модель с чипом Kirin 985 и это Honor 30.

Этот смартфон показал результат 387 583 балла. Следующим в списке самых мощных недорогих Android-смартфонов оказался Huawei Nova 7, который основан на таком же процессоре, но набрал по результатам тестов 385 323 балла.

В пятерку лучших вошли еще Honor 30S и Honor X10, а также в списке оказались такие модели: Huawei Nova 7 SE, Oppo Reno3 Pro 5G, Vivo S6 5G, Vivo X30 5G и Redmi K30 5G.

Источник: Gazetadaily.ru.