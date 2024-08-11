Названы планшеты Apple, которые продаются на рынке чаще всего

Аналитическая компания CIRP опубликовала отчёт о продажах iPad за последний квартал, который стал интересным из-за выхода новых моделей iPad Pro и iPad Air.

По данным отчёта, iPad Pro занял 43% всех продаж планшетов Apple, что на 5% больше, чем в прошлом году. Это связано с новыми моделями, которые стали тоньше и получили OLED-экраны и мощный процессор M4.

Обычный iPad остался на втором месте с 35% продаж, без изменений по сравнению с прошлым годом. Продажи iPad Air упали с 15% до 12%, несмотря на новые модели с чипом M2. Спрос на iPad mini также снизился с 12% до 10%, так как он не обновлялся с 2021 года.