Apple случайно раскрыла тайну о новом iPhone 12

Похоже, что самые известные слухи об iPhone 12 вернулись. После того, как некоторые отраслевые обозреватели и аналитики отклонили возможность того, что iPhone 12 Pro получит дисплей с частотой 120 Гц, новая функция в бета-версии iOS 14 говорит, что дисплей ProMotion все-таки может появиться.

Подобно Samsung Galaxy Note 20 Ultra , в iPhone 12 режим 120 Гц обеспечит более плавную прокрутку и анимацию. Пользователь Twitter @abjornx обнаружил возможность ограничить частоту кадров на своем iPhone 11 Pro в iOS 14 Beta 5, которую выбрал iAppleTimes. Параметр «Ограничить частоту кадров» в iOS указывает — Установить максимальную частоту кадров дисплея 60 кадров в секунду.

Поскольку современные iPhone уже ограничены частотой 60 Гц, зачем Apple включать эту опцию в iOS 14, если у нее не было планов предложить хотя бы одну модель iPhone 12 с дисплеем 120 Гц?

Как сообщает PhoneArena, аналитик дисплеев Росс Янг говорит, что эта сборка iOS 14 «позволяет выбирать только между 60 Гц и более высокой частотой (120 Гц)». Таким образом, iPhone 12 не получит адаптивную частоту обновления в Galaxy Note 20 Ultra, чья технология LTPO позволяет панели повышать или понижать Гц в зависимости от содержимого на экране.

Ранее были сообщения, указывающие на то, что дисплей ProMotion отлично работает на более крупном 6,7-дюймовом телефоне 12 Pro Max, но имеет проблемы с 6,1-дюймовым iPhone 12 Pro. Но также известно, что Apple может вообще не включать панель с частотой 120 Гц, а Росс Янг в начале августа заявил, что «на новых iPhone не будет оборудования с частотой 120 Гц».

Так что эти последние события еще больше запутывают ситуацию. Galaxy Note 20 Ultra — не единственный телефон с дисплеем 120 Гц. Другие флагманы на Android, такие как OnePlus 8 Pro, имеют панель с частотой 120 Гц, а Asus ROG Phone 3 имеет еще более плавный дисплей с частотой 140 Гц.

Сообщается, что модели iPhone 12 Pro будут иметь другие функции, которые будут отличаться от обычных iPhone 12 и iPhone 12 Max, в том числе телеобъектив и датчик LiDAR для улучшения фотографий и повышения производительности в приложениях iPhone AR . Но дисплей с частотой 120 Гц будет иметь большое значение, чтобы лучше оправдать ожидаемую премию для устройств iPhone 12 Pro.