Названы некоторые характеристики «раскладушки» Samsung Galaxy Z Flip

Названы некоторые характеристики «раскладушки» Samsung Galaxy Z Flip21.01.2020 10:52
До презентации нового раскладного смартфона от Samsung осталось менее месяца — аппарат представят 11 февраля.
По мере приближения официальной презентации про раскладной Samsung Galaxy Z Flip появляется все больше информации.
Накануне авторитетный сетевой информатор Ишан Агарвал опубликовал характеристики смартфона.
Так, устройство с гибким экраном получит дисплей, выполненный по технологии Dynamic AMOLED, а его диагональ составит 6,7-дюйма.
В смартфоне установят 12 Мп основную камеру и 10 Мп фронтальную. Про процессор и оперативную память инсайдер ничего не указал, но было написано, что постоянной памяти в смартфоне будет 256 ГБ, а батарея получит емкость примерно 3500 мАч.
Что касается операционной системы, то Galaxy Z Flip выйдет сразу на Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.1.
Названы цены на серию Samsung Galaxy S20 и раскладной Galaxy Z Flip
Просмотры:Метки: Samsung, Samsung Galaxy Z Flip