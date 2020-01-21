Названы некоторые характеристики «раскладушки» Samsung Galaxy Z Flip

До презентации нового раскладного смартфона от Samsung осталось менее месяца — аппарат представят 11 февраля.

По мере приближения официальной презентации про раскладной Samsung Galaxy Z Flip появляется все больше информации.

Накануне авторитетный сетевой информатор Ишан Агарвал опубликовал характеристики смартфона.

Так, устройство с гибким экраном получит дисплей, выполненный по технологии Dynamic AMOLED, а его диагональ составит 6,7-дюйма.

В смартфоне установят 12 Мп основную камеру и 10 Мп фронтальную. Про процессор и оперативную память инсайдер ничего не указал, но было написано, что постоянной памяти в смартфоне будет 256 ГБ, а батарея получит емкость примерно 3500 мАч.

Что касается операционной системы, то Galaxy Z Flip выйдет сразу на Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.1.