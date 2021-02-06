Названы лучшие Android-смартфоны по соотношению цена-характеристики

Специалисты AnTuTu опубликовали обновленный рейтинг смартфонов, которые имеют идеальное соотношение стоимости и характеристик.

Так были названы лучшие Android-смартфонов по соотношению цена-характеристики в разных ценовых категориях. Р

ейтинг создавался с учетом стоимости моделей на китайском рынке, но в заметке будут указаны цены в переводе на доллары.

Итак, по состоянию на январь 2021 года в категории до 310 долларов лидером является Redmi 10X 5G в конфигурации 6/128 ГБ.

На втором и третьем месте расположились Realme Q2 5G и Redmi Note 9. В ценовой категории от 233 до 464 долларов специалисты AnTuTu лучшим признали Redmi K30S Extreme Commemorative Edition 8/128 ГБ, а в классе от 465 до 618 долларов лидером оказался iQOO 7 в исполнении 8/128 ГБ.

Среди смартфонов стоимостью от 619 до 773 долларов идеальное соотношение стоимости и характеристик оказалось у Xiaomi Mi 11 8/128 ГБ.

А вот среди самых дорогих смартфонов, а точнее те, что имеют ценник более 774 долларов, лучшим был признан Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition (Xiaomi Mi 10 Ultra) с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.