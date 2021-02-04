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AnTuTu опубликовали рейтинг самых производительных смартфонов за январь

04.02.2021 19:53

Специалисты AnTuTu подготовили два рейтинга, в которых оказались самые производительные смартфоны в своем классе.
Традиционно бенчмарк публикует рейтинги самых мощных флагманских и среднебюджетных аппаратов. Так, в первом лидером оказался смартфон iQOO 7, созданный на базе нового процессора Snapdragon 888.

Его результат — 728 784 баллов. Уступил этому аппарату Xiaomi Mi 11, который набрал только 705 593 баллов.

В тройке лидеров оказался Huawei Mate 40 Pro+ с показателем 702 553 баллов, а следующие две строчки в рейтинге самых производительных смартфонов заняли модели Huawei Mate 40 Pro и OPPO Reno5 Pro +.

Их показатель в тестах составил 688 043 и 671249 баллов. Вторая пятерка лидеров выглядит следующим образом: iQOO 5 (665 959 баллов), Redmi K30S Supreme Edition (664 993 баллов), iQOO 5 Pro (664 252 баллов), Vivo X50 Pro+ (663766 баллов) и Xiaomi 10 Supreme Edition (661 087 баллов).

AnTuTu опубликовали рейтинг самых производительных смартфонов за январь

Что касается среднебюджетных аппаратов, то тут самым мощным среди них оказался Redmi 10X 5G, в котором установлен процессор MediaTek Dimensity 820.

Он в тестах показал результат 401 389 баллов. На второй и третьей строчке находятся Redmi 10X Pro 5G и Huawei nova, а в первую пятерку вошли Huawei nova 7 Pro и Honor 30.

Следом за ними в десятке лучших оказались Honor X10, Huawei Nova 7 SE, Oppo Reno 5, Redmi Note 9 Pro 5G и Realme Q2 Pro 5G.

AnTuTu опубликовали рейтинг самых производительных смартфонов за январь

 

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