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Названа стоимость новой Sony PlayStation 5

31.03.2020 22:40

Недавно Sony раскрыла характеристики новой игровой консоли, о чем более подробно «Астера» сообщала ранее.
При этом стоимость консоли называть не стали. Однако в датском интернет-магазине уже обнаружили PlayStation 5, где также указали стоимость и даже дату начала предварительных заказов.

Если верить этом онлайн-магазину, то новая Sony PlayStation 5 получит ценник 6989 крон, а это по актуальному курсу – 80 тыс. рублей.

Ранее были сообщения, что приставка будет стоить примерно, как и предыдущая моделью, при этом Bloomberg писал, что PlayStation 5 окажется самой дорогой консолью компании.

Но даже в агентстве называли стоимость около 500 долларов или 40 тыс. рублей. Что касается даты приема предзаказов, то на сайте это 1 декабря.

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