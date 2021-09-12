Названа самая полезная функция в iOS 15

В iOS 15 и iPadOS 15 многое происходит, от небольших функций, таких как фоновые звуки, до функций баннеров, таких как FaceTime SharePlay. Но единственная функция, которая окажет огромное влияние на вашу повседневную жизнь, — это Live Text .

Если вы используете совместимый iPhone или iPad (любое устройство с процессором A12 Bionic или выше), ваше устройство будет автоматически и надежно использовать оптическое распознавание символов (OCR) для извлечения текста из видоискателя iPhone, фотографий, снимка экрана, быстрого Посмотрите, и Safari — и он даже расшифрует рукописный текст за вас.

Как сканировать и копировать любой текст с помощью камеры iPhone

Live Text — это действительно простая функция, которая будет автоматически включена на вашем iPhone после обновления до iOS 15. Чтобы попробовать ее, найдите текст в реальном мире (книга, рекламный щит или меню) и укажите свое камеру iPhone к нему. Кнопка «Живой текст» появится в правом нижнем углу вместе с желтой рамкой вокруг текстовой области. Нажмите кнопку «Живой текст», чтобы войти в режим распознавания текста.

IPhone или iPad выделит область с текстом, и вы можете нажать на текст, чтобы выделить его. Во всплывающем окне нажмите кнопку « Копировать », чтобы скопировать текст; теперь вы можете вставить текст в любое приложение.

Если вы ищете что-то действенное, например адрес или номер телефона, у вас будет возможность перейти по адресу или позвонить. И да — все это работает и для рукописных заметок или знаков.

Как скопировать любой текст с фото на iPhone

После обновления до iOS 15 или iPadOS 15 Apple просканирует все фотографии в вашей библиотеке на наличие текста. Это распознавание текста выполняется в фоновом режиме, и оно готово к работе, когда вы готовы.

Когда вы открываете фотографию, содержащую текст, вы увидите знакомый значок Live Text в правом нижнем углу. Снова нажмите на значок, чтобы выделить весь текст, который можно выбрать, и теперь вы можете выбрать и скопировать нужный текст.

Фактически, функция Live Text настолько хороша, что вы можете провести по тексту на фотографии, и приложение «Фотографии» начнет выделять текст за вас — не нужно нажимать кнопку Live Text. Затем вы можете скопировать или поделиться выделенным текстом в любом приложении, которое захотите.