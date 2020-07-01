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Названа предварительная цена первого OLED-телевизора Xiaomi

01.07.2020 15:00

Несколько дней назад китайская компания Xiaomi официально анонсировала скорый дебют новой линейки телевизоров, которые будут относиться к премиальному сегменту.
В этих панелях установят OLED и они станут по-настоящему флагманскими телевизорами компании.

Логично было предположить, что цена таких телевизоров окажется высокой, к тому же им производитель приписывает отличное качество звука и изображения.

Сегодня источник озвучил предварительную стоимость новинки, которая получит не только новый тип экрана, но и современные аппаратные и программные технологии.

Официально премьера OLED-телевизора Xiaomi состоится уже завтра, а пока инсайдер предполагает, что минимальная стоимость этой модели составит около 20 тыс. юаней или около 2,8 тыс. долларов.

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