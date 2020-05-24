Найден способ защиты во время кибератаки на смартфон

Если на смартфон произвели хакерскую атаку, и пользователь ее смог распознать, то в первую очередь на смартфоне нужно отключить беспроводные сети.

Партнер компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов рассказал агентству «Прайм», что делать, если произошла кибератака на устройство.

По словам Мясоедова, сейчас 25% атак приходится на мобильные телефоны и смартфоны.

На мобильные устройства атаку могут произвести через SMS, MMS, электронную почту, а также мобильные приложения. В случае определения атаки на устройстве стоит отключить Bluetooth и Wi-Fi.

Далее по возможности следует определить через что была проведена атака, и если это было мобильное приложение, то следует просканировать систему антивирусом и удалить вредоносную программу.

Также следует сменить все пароли от социальных сетей и личных кабинетов.

Специалист напомнил, что цель хакерской атаки получить личные данные и файлы пользователя, а для этого хакеры используют разные способы.

Специалист советует не открывать подозрительные электронные письма и устанавливать приложения из непроверенных источников.