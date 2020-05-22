Роскачество рассказало, как защищать смартфон от мошенников

Специалисты Роскачества подготовили информацию, в которой говорится о защите смартфонов от мошенников.

В частности, в ведомстве дали рекомендации, как определять мошенников, и что нужно делать, чтобы защитится от мошенников.

Так, в первую очередь эксперты советуют ни в коем случае не переходить по подозрительным ссылкам из сообщений, пришедших на телефон от неизвестных пользователей.

Также не советуют открывать пустые письма, а при появлении сообщения со ссылкой от известного пользователя убедится, что именно он присылал сообщение.

Мошенники также могут действовать с помощью торрентов, поэтому они зачастую имеют множество неофициальных источников, заражающих устройства вирусами. Особенное внимание стоит уделять бесплатному контенту, ведь именно там особо много вирусов.

Еще в Роскачестве советуют избегать общественных сетей Wi-Fi без паролей, ведь это прекрасная возможность для мошенников получить доступ к мобильному банку.

При использовании общественного Wi-Fi всегда нужно быть внимательным, если речь идет о покупке товаров онлайн. Кроме этого, мошенники могут активироваться в случае, если смартфон был приобретен у сомнительного продавца, так как в таких устройствах заранее могут установить вредоносное программное обеспечение.

Ну и наконец, никогда не стоит давать никакой существенной информации, если вдруг на смартфон позвонили и представились, например, сотрудником банка или специалистом по безопасности банка. Подобные учреждения никогда не просят паролей, CVC-код и код из СМС.

Последним советом стала установка антивирусной программы на смартфоны, которую еще нужно регулярно обновлять.