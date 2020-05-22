Роскачество рассказало, как защищать смартфон от мошенников

Меню
Поиск

USD/RUB: 70.92 EUR/RUB: 77.8 BTC/USD: 8756.9

22 июня : пятница

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

О пользе фитнес-браслетов и «умных» часов рассказал врач

По мнению кардиолога, часы и браслеты наоборот позволяют следить за здоровьем и мотивируют людей следить за количеством пройдённых шагов, работой сердца и пульса.

Глава Alphabet предлагает создать новые правила для ИИ

Искусственный интеллект может нести угрозу, об чем заявил глава Alphabet Сундар Пичаи.

Колонка эксперта

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Статьи

Обзоры рынков

Роскачество рассказало, как защищать смартфон от мошенников

22.05.2020 19:07

Специалисты Роскачества подготовили информацию, в которой говорится о защите смартфонов от мошенников.
В частности, в ведомстве дали рекомендации, как определять мошенников, и что нужно делать, чтобы защитится от мошенников.

Так, в первую очередь эксперты советуют ни в коем случае не переходить по подозрительным ссылкам из сообщений, пришедших на телефон от неизвестных пользователей.

Также не советуют открывать пустые письма, а при появлении сообщения со ссылкой от известного пользователя убедится, что именно он присылал сообщение.

Мошенники также могут действовать с помощью торрентов, поэтому они зачастую имеют множество неофициальных источников, заражающих устройства вирусами. Особенное внимание стоит уделять бесплатному контенту, ведь именно там особо много вирусов.

Еще в Роскачестве советуют избегать общественных сетей Wi-Fi без паролей, ведь это прекрасная возможность для мошенников получить доступ к мобильному банку.

При использовании общественного Wi-Fi всегда нужно быть внимательным, если речь идет о покупке товаров онлайн. Кроме этого, мошенники могут активироваться в случае, если смартфон был приобретен у сомнительного продавца, так как в таких устройствах заранее могут установить вредоносное программное обеспечение.

Ну и наконец, никогда не стоит давать никакой существенной информации, если вдруг на смартфон позвонили и представились, например, сотрудником банка или специалистом по безопасности банка. Подобные учреждения никогда не просят паролей, CVC-код и код из СМС.

Последним советом стала установка антивирусной программы на смартфоны, которую еще нужно регулярно обновлять.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги