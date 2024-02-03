Назван самый продаваемый новый ноутбук в России в 2024 году

Среди новинок на рынке ноутбуков повышенный спрос в этом году наблюдается на модель от китайской HUAWEI.

Большую популярность среди новинок получила HUAWEI MateBook D 16 (2024) с процессорами Intel Core i5 13-го и 12-го поколения, о чем рассказали в пресс-службе М.Видео-Эльдорадо. По данным компании, данный ноутбук оказался первой важной новинкой начала года.

Чаще всего россияне покупали версию с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти.

Мощные ноутбуки HUAWEI MateBook D 16 из серии 2024 года уже доступны для покупки. При покупке ноутбука в М.Видео и Эльдорадо до 8 февраля действует выгода 10%.

С 13 февраля начинается предзаказ на более продвинутые конфигурации модели HUAWEI MateBook D 16.