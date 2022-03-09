HUAWEI MateBook D 16: обзор ноутбука и особенности устройства

Тем, кто стремится организовать дома полноценное рабочее пространство, важно приобрести ноутбук с большим экраном. В этом плане идеальным решением является покупка ноутбука huawei matebook d 16, которая была представлена компанией в 2020 году.

Особенности оформления и дисплея

Корпус HUAWEI MateBook D 16 выполнен из анодированного алюминия. На вид он очень качественный, корпус приятно держать в руках. При этом отпечатки пальцев нигде не остаются, на корпусе нет глянцевых элементов. Устройство внешне имеет серый цвет, а на крыше красуется строгая надпись HUAWEI, которая так и настраивает на рабочий лад. В общем, этой компании всегда удается придать своим устройствам очень богатый вид и элегантность. Благодаря этому ноутбуки, в особенности HUAWEI MateBook D 16, выглядят намного дороже, чем они есть на самом деле.

Пользователи, которые любят проводить обзоры и тесты новых моделей, уже успели протестировать ноутбук HUAWEI MateBook D 16 на открытие одной рукой. Согласно их результатам, устройство прошло этот тест на 5: при открытии крышки нижняя часть надежно остается на столе.

Диагональ экрана у этой модели составляет 16 дюймов, что довольно много для продукции HUAWEI. При этом толщина рамки, которая не занята экраном, составляет всего лишь 5 мм, за счет чего производителям удалось выделить около 90% всей поверхности под экран. Это также обеспечивается тем, что веб-камера установлена не над камерой (как у стандартных моделей), а в клавиатуре. На таком большом дисплее вы с легкостью можете просматривать широкоформатные фильмы, общаться с друзьями по Zoom, а также открывать сразу 2 документа.

Говоря о дисплее, отдельно стоит отметить наличие матового покрытия. Благодаря этому экран надежно защищен от бликов, которые могли бы возникнуть при работе под солнечными лучами.

Особенности клавиатуры и тачпада

Клавиатура полноразмерная, нет цифрового блока. При этом расстояния между клавишами оптимальное, за счет чего печатать тексты очень удобно. Есть также звуковой отклик от клавиш и подсветка. Последняя двухуровневая, она автоматически отключается, если клавиатурой не пользоваться на протяжении определенного времени.

Тачпад тоже очень качественный, а работать с ним довольно удобно. Есть даже поддержка жестов, благодаря чему вы можете облегчить работу с некоторыми приложениями.

Несколько слов о производительности и автономности

Рассматриваемая модель работает на процессоре AMD RYZEN 5 4600H. Его частота составляет 4 ГГц.

Что касается графики, то она встроенная. Поэтому можно смело сказать, что данный ноутбук абсолютно не подходит для любителей поиграть. Хотя модель может спокойно открывать и запускать некоторые более легкие игры.

Оперативную память нарастить нельзя. Поэтому, если вы планируете интенсивно пользоваться ноутбуком, запускать тяжелые программы, то лучше выберите модель, которая имеет 16 Гб «оперативки».

Аккумулятор у HUAWEI MateBook D 16 встроенный, снять его нельзя. Емкость АКБ составляет 56 Вт*час. В нормальном режиме (то есть, если вы будете работать только с офисными приложениями), ноутбук может проработать около 6 часов. А если будете запускать тяжелые программы или игры, то устройство полностью разрядится за 3 часа.