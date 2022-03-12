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В Samsung извинились за скандал вокруг замедления флагманских смартфонов

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На прошлой неделе сообщалось, что компания Samsung занижает производительность смартфонов в большом количестве приложений.
Это удалось выяснить благодаря ряду тестов. После проверки из бенчмарка Geekbench были исключены Samsung Galaxy S22.

В Samsung по всей видимости поняли свою ошибку и решили извиниться, но почему-то не перед пользователями.

Глава мобильного подразделения Samsung Тэ Мун Ро выступил перед руководителями и сотрудниками корейской компании и принес свои извинения за работу Games Optimization Service (GOS), из-за которой и происходит замедление устройств.

Топ-менеджер сказал, что такая ситуация произошла из-за нарушенной коммуникации внутри компании.

Он пообещал все наладить. Остается только ждать, что будут выпущены обновления для смартфонов, в которых исправят работу производительности.

 

Компанию Samsung обвинили в занижении производительности смартфонов

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