NASA заблокировало доступ к DeepSeek на правительственных устройствах

NASA запретило использование технологий китайской компании DeepSeek, занимающейся искусственным интеллектом. Причиной запрета стали опасения по поводу национальной безопасности и конфиденциальности данных.

DeepSeek, который конкурирует с ChatGPT и Gemini, недавно стал популярным в App Store, что вызвало интерес у международных регуляторов. Основные опасения связаны с политикой конфиденциальности компании, позволяющей собирать данные пользователей, такие как IP-адреса и история нажатий клавиш.

NASA стало последним федеральным органом, запретившим DeepSeek, после ВМС США и Палаты представителей Конгресса. В меморандуме указывается, что продукты DeepSeek не могут использоваться с данными NASA и на правительственных устройствах. Также отмечается, что серверы DeepSeek находятся за пределами США, что добавляет опасений.

Анджела Чжан, профессор юридической школы Университета Южной Калифорнии, отметила, что проблемы безопасности данных актуальны не только для DeepSeek, но и для американских компаний, таких как OpenAI.