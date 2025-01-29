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Китайский DeepSeek попал под расследование в Италии из-за конфиденциальности данных

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Китайский стартап DeepSeek оказался в центре скандала с итальянскими регулирующими органами после удаления своего приложения из App Store и Google Play.

Это решение последовало за запросом итальянского органа по защите данных Garante, который начал расследование методов сбора и обработки пользовательских данных компанией.

Итальянские власти дали DeepSeek 20 дней на раскрытие информации о том, какие данные они собирают, откуда они поступают и как используются.

Также их интересует вопрос, хранятся ли эти данные на серверах в Китае. Регулятор требует разъяснений о том, как пользователи информируются об обработке их данных, особенно в случаях веб-скрапинга.

С момента роста популярности DeepSeek, который конкурирует с ChatGPT, возникли опасения по поводу конфиденциальности. Американские чиновники также обеспокоены потенциальными рисками для национальной безопасности, связанными с китайскими технологиями. ВМС США уже предупредили своих сотрудников о недопустимости использования DeepSeek.

В компании заявляют, что данные пользователей хранятся на защищённых серверах в Китае, но Euroconsumers выразила сомнения в соответствии этой практики Общему регламенту ЕС по защите данных (GDPR).

Италия уже имела опыт с DeepSeek, когда в 2023 году временно запретила ChatGPT из-за проблем с защитой данных.

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