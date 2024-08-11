На заводе Foxconn уже приступили к выпуску iPhone 16

Ожидается, что Apple представит новую серию iPhone 16 в начале сентября, возможно, 10 числа.

Компания Foxconn уже начала массовое производство этих устройств и даже набирает новых сотрудников для увеличения мощностей на своих заводах в Китае.

Foxconn — это крупный производитель, который долгое время выпускает iPhone для Apple. По прогнозам, поставки iPhone 16 увеличатся на более чем 10% по сравнению с предыдущей серией и могут составить более 90 миллионов устройств.

Компоненты для iPhone 16 начали производить заранее, чтобы всё было готово к запуску. Дисплеи, например, начали делать ещё в июне, и их достаточно для начала продаж. Samsung и LG обеспечат Apple OLED-дисплеи, планируя поставить 80 и 43 миллиона панелей соответственно до конца 2024 года.

Согласно слухам, новые модели будут иметь более тонкие рамки и большие экраны. В частности, iPhone 16 Pro и Pro Max могут получить дисплеи размером 6,3 и 6,9 дюйма, в то время как обычные модели останутся с размерами 6,1 и 6,7 дюйма.