Главная » Новости

За месяц до дебюта в РФ стартовали предзаказы на линейку IPhone 16

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Российская компания Caviar первой в России начала прием заказов на смартфоны IPhone 16, но в этом случае речь идет о предзаказах моделей в особом исполнении.

За месяц до дебюта в РФ стартовали предзаказы на линейку IPhone 16

Как выяснилось, за месяц до дебюта еще одна компания начала принимать заказы, но уже на обычные модели грядущей линейки и смарт-часы.

Речь идет о CDEK.Shopping, который уже запустил предзаказ на iPhone 16 и новые Apple Watch. Обе новинки обещают значительные улучшения: часы будут иметь самый большой экран и обновлённый процессор, а iPhone — улучшенную фронтальную камеру, встроенный ИИ и более мощные характеристики.

Чтобы оформить предзаказ, пользователям нужно оставить заявку и внести предоплату: 25 тыс. рублей за часы и 50 тыс. рублей за смартфон.

После старта продаж покупатели получат уведомление и смогут оплатить оставшуюся сумму. Доставка товаров в Россию займёт в среднем 14 дней с момента релиза.

\

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.