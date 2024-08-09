За месяц до дебюта в РФ стартовали предзаказы на линейку IPhone 16

Российская компания Caviar первой в России начала прием заказов на смартфоны IPhone 16, но в этом случае речь идет о предзаказах моделей в особом исполнении.

Как выяснилось, за месяц до дебюта еще одна компания начала принимать заказы, но уже на обычные модели грядущей линейки и смарт-часы.

Речь идет о CDEK.Shopping, который уже запустил предзаказ на iPhone 16 и новые Apple Watch. Обе новинки обещают значительные улучшения: часы будут иметь самый большой экран и обновлённый процессор, а iPhone — улучшенную фронтальную камеру, встроенный ИИ и более мощные характеристики.

Чтобы оформить предзаказ, пользователям нужно оставить заявку и внести предоплату: 25 тыс. рублей за часы и 50 тыс. рублей за смартфон.

После старта продаж покупатели получат уведомление и смогут оплатить оставшуюся сумму. Доставка товаров в Россию займёт в среднем 14 дней с момента релиза.

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