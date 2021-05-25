На рендерах представили дизайн нового 16-дюймового MacBook Pro 2021 года

Было уже довольно много информации о том, чего ожидать от нового 16-дюймового MacBook Pro 2021 года, который должен появиться уже этим летом. Новый набор рендеров демонстрирует предположительный дизайн нового ноутбука от Apple.

Ожидается, что чип, на котором установлена Apple Silicon версия 16-дюймового MacBook Pro, будет обозначен как M1X и будет предлагать значительные улучшения по сравнению с M1, установленным в 13-дюймовой модели. 13-дюймовый MacBook Pro с процессором M1 имеет восемь ядер ЦП, разделенных на четыре ядра производительности и четыре ядра эффективности. Это соответствует восьми ядрам графического процессора. В отчете Bloomberg говорится, что 16-дюймовая модель значительно улучшит это.

Для новых MacBook Pro Apple планирует два разных чипа под кодовым названием Jade C-Chop и Jade C-Die: оба включают восемь высокопроизводительных ядер и два энергоэффективных ядра, всего 10, но будут предлагаться в любом из 16. или 32 варианта графического ядра.

Чипы также включают в себя до 64 гигабайт памяти по сравнению с максимум 16 на M1. У них будет улучшенный Neural Engine, который обрабатывает задачи машинного обучения и позволит добавить больше портов Thunderbolt, которые позволяют пользователям синхронизировать данные и подключаться к внешним устройствам, чем два на текущем MacBook Pro M1.

Сайт сообщил, что новая машина может быть запущена уже этим летом, а вчера было предложено объявить о ней на WWDC в следующем месяце.

Что касается видимых изменений, мы ожидаем более плоский, менее округлый дизайн, соответствующий текущей линейке iPad Pro. Дополнительные ожидания включают новые порты — HDMI, слот для SD-карты и новую форму MagSafe — наряду с удалением логотипа MacBook Pro с передней части устройства. Наконец, Apple может отказаться от Touch Bar в пользу возврата физических функциональных клавиш.

Дизайнер Антонио Де Роса собрал несколько рендеров того, как могла бы выглядеть новая машина, если бы различные отчеты оправдались.

Он действительно немного увлекается макетами веб-страниц, которые вносят в спецификации все слухи — правдоподобные или нет. На рендерах также показаны варианты цвета, которые вряд ли войдут в профессиональные модели. Тем не менее остальное может быть реалистичным взглядом на то, чего ожидать.