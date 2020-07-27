Пользователям Сети показали первые снимки дисплея iPhone 12

В Сети распространили новый снимок, на котором, как утверждают источники запечатлен экран нового iPhone 12.

Ранее инсайдеры сообщали, что в новом поколении смартфонов вырез в экране станет меньше, однако первое фото опровергает эти сообщения.

На снимке показали экран с достаточно большой «челкой».

Как ранее сообщалось, американская компания пока не может отказаться от большого выреза в своих смартфонах, так как в нем располагается не только фронтальная камера, но и фирменная система распознавания пользователей по лицу.

Недавно стало известно также, что в новом iPhone 12 Pro емкость аккумулятора составит 2 775 мАч, что указано в базе регулятора.

Также известно, что в смартфонах будет новый фирменный кабель, который получит тканевую оплетку. Более того, смартфоны могут получить кабель черного или белого цвета.