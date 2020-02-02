На фото в Сети показали всю линейку смартфонов Samsung Galaxy S20

До официальной презентации новых смартфонов-флагманов компании Samsung осталось совсем недолго.

Накануне анонса новинок о них появлялось немало сообщений, в которых раскрывали ключевые особенности.

Также показывали внешность моделей, а теперь инсайдеры опубликовали фотографию, на которой показали все модели линейки Samsung Galaxy S20, а их как известно будет три – Galaxy S20, S20 Plus и S20 Ultra.

Всем трем аппаратам приписывают хорошую основную камеру, а в модели Galaxy S20 Ultra она получит 108-мегапиксельный основной датчик и 100-кратный гибридный зум.

Ранее в сети публиковали подробные характеристики всех трех моделей, о чем «Астера» писала.