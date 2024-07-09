Бренд Nothing презентовал новый модульный смартфон CMF Phone 1

CMF Phone 1 стал первым смартфоном суббренда Nothing. Его продажи уже начались в нескольких странах.

CMF Phone 1 получил 6,67-дюймовый sAMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц.

Он интегрирован со сканером отпечатков пальцев, обладает пиковой яркостью 2000 нит и поддержкой технологии HDR10+.

CMF Phone 1 получил интересное решение для задней части устройства. Модуль задней камеры в форме таблетки расположен в верхнем левом углу и выполнен в серебристом цвете.

Кнопки включения и регулировки громкости размещены на правой и левой сторонах соответственно. Четыре винта по краям задней панели позволяют пользователям менять заднюю крышку, которая доступна в светло-зеленых, синих и оранжевых тонах.

Оттенки синего и оранжевого имеют текстуру кожи. Также на задней панели смартфона расположен фирменный круглый циферблат CMF, который можно открутить для добавления аксессуаров, таких как подставка для телефона, ремешок или футляр для карт.

Внутри CMF Phone 1 находится процессор MediaTek Dimensity 7300. Устройство доступно в двух вариантах оперативной памяти: 6 ГБ и 8 ГБ, а также 128 ГБ встроенной памяти.

Смартфон питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Программное обеспечение устройства основано на Android 14 с пользовательской оболочкой операционной системы 2.6.

Что касается камер, то в основной имеется 50-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f/1.8 и дополнительный портретный объектив. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп.

Смартфон также способен записывать видео в формате 4K при скорости 30 кадров в секунду. Функция Ultra XDR, разработанная совместно с Google, значительно улучшает качество фотографий в условиях низкой освещенности.

CMF Phone 1 доступен в Индии по цене 15 999 рупий (17 тыс. рублей) и 17 999 рупий (19 тыс. рублей) для моделей с 6 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти соответственно.

В США его стартовая цена составляет 199 долларов или 17500 рублей.