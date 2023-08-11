МТС добавила в подписку Share It новые смартфоны Samsung Galaxy Z Fold5 и Z Flip5

Новейшие смартфоны Samsung Galaxy Z Fold5 и Z Flip5 в России стали доступны по подписке, их можно взять на особых условиях через мобильного оператора МТС.

МТС через свой сервис Share It начала предлагать раскладные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold5 и Z Flip5.

Так, Samsung Galaxy Z Flip5 с 256 ГБ постоянной памяти доступен по подписке за 6111 рублей в месяц, модификация с 512 ГБ предлагается за 6667 рублей.

За флагманскую корейскую «раскладушку» с 512 ГБ постоянной памяти придется ежемесячно платить 11 111 рублей.

Воспользоваться сервисом Share It и оформить подписку на смартфоны можно через сайт, где оформляется заявка и оплачивается первый месяц.

После выбранную модель аппарата можно забрать в доступном магазине. По условиям программы, через 12 месяцев аренды смартфона его можно будет обменять на новую модель, или оставить его себе заплатив остаточную стоимость. Также предлагается вариант продлить срок аренды еще на полгода.

Сервис Share It в МТС начал работать в конце июля 2023 года, сейчас через сервис можно выбрать смартфоны компаний Apple, Xiaomi, Tecno, Realme, Samsung и Honor.