Samsung выпустила складной смартфон Galaxy Fold 5

Samsung провела мероприятие Galaxy Unpacked, на котором были представлены самые передовые устройства компании.

За несколько часов было показано новое поколение раскладных смартфонов, флагманские смарт-часы и планшет.

Больше всего на презентации уделили внимание смартфонам Galaxy Z Flip5 и Galaxy Z Fold5.

В новом поколении Galaxy Z Fold5 теперь нет зазора между гибким экраном и корпусом, в отличие от Galaxy Z Fold4, а это значит, что в новой модели на внутренний гибкий дисплей не будет попадать пыль, песок и грязь.

Помимо этого, в Galaxy Z Fold5 теперь нет зазора между половинками корпуса, когда аппарат находится в сложенном состоянии.

В смартфоне внутренний гибкий экран получил диагональ 7,6-дюйма с разрешением 2176х1812 пикселей, частота обновления AMOLED матрицы составляет 120 Гц.

Внешний дисплей в гаджете имеет размер 6,2-дюйма с разрешением 2316х904 пикселей и частотой 120 Гц.

Экраны устройства прикрывают Corning Gorilla Glass Victus 2. Основная камера в новинке состоит из датчиков 50 Мп, 12 и 10 Мп, фронтальные камеры получили датчики на 10 и 4 Мп.

Новинка значительно тоньше предшественника, ее размеры составляют 154,9×67,1×13,4 мм в сложенном состоянии, в разложенном 154,9xx 129,9×6,1 мм. Вес смартфона 254 г.

Питание аппарата осуществляет встроенный аккумулятор на 4400 мАч, который можно заряжать блоком питания 25 Вт, есть также поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт. В смартфоне реализовали защиту от воды по стандарту IPX8.

В основе Galaxy Z Fold5 лежит процессор Snapdragon 8 Gen2, оперативной памяти встроено 12 ГБ, постоянной в зависимости от версии может быть 256, 512 ГБ или 1 ТБ.

Новый раскладной флагманский смартфон от корейской марки в продажу поступит с 11 августа, в некоторых странах с 26 июля уже начали принимать заказы на смартфон.

Базовая версия Samsung Galaxy Z Fold5 оценивается в 1800 долларов, самый дорогой вариант предлагают за 2160 долларов.