Motorola запустила продажи раскладного смартфона Moto Razr 40 стоимостью 557 долларов

Представленный в начале месяца доступный раскладной смартфон от компании Motorola поступил в продажу.

Раскладной компактный аппарат Moto Razr 40 поступил в продажу на китайском рынке, его уже можно приобрести в магазинах по цене 557 долларов.

Такую цену выставили за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

Стоит отметить, что Moto Razr 40 является самым доступным смартфоном среди подобных «раскладушек».

Скоро Moto Razr 40 появится и в других странах, и европейский рынок станет следующим, где начнут продажи раскладного аппарата от бренда Motorola.

Напомним, в основе Moto Razr 40 лежит процессор Snapdragon 7 Gen 1 и в нем установлено два экрана. Основной — гибкий диагональю 6,9-дюйма с разрешением 2640 х 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц.

Диагональ внешнего дисплея составляет 1,5-дюйма, и он нужен для отображения важной информации, а также даты и времени.