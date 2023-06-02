Motorola представила складной смартфон Razr 40 по цене 560 долларов

Многие от Samsung ждали выход бюджетного раскладного смартфона, но корейский производитель так и не решился выпустить подобное устройство.

Зато Motorola смогла разработать недорогой компактный раскладной аппарат на базе процессора Snapdragon 7 Gen 1. Новинка под названием Moto Razr 40 на глобальном рынке будет продаваться по цене 560 долларов, что в пересчете составит около 45 тыс. руб.

Moto Razr 40 относится к аппаратам среднего уровня, в нем установили процессор Snapdragon 7 Gen 1 и 8 ГБ оперативной памяти.

Будет доступно две версии Moto Razr 40 с 128 ГБ и 256 ГБ постоянной памяти. В аппарате на внешней стороне разместили небольшой дисплей, на котором отображается минимальное количество важной информации.

Диагональ экрана составляет всего 1,5-дюйма, а разрешение 194 х 368 пикселей. Внутренний экран смартфона получил диагональ 6,9-дюйма при разрешении Full HD+ и частоте обновления 144 Гц. Кто является производителем гибкого дисплея не сообщается.

В Moto Razr 40 установлена 64 Мп основная камера с оптической стабилизацией и 13 Мп камера со сверхширокоугольной оптикой. Фронтальный датчик изображения на 32 Мп, он находится в верхней части внутреннего дисплей.

Аккумулятор в новинке на 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт, также есть беспроводная зарядка. Устройство получило корпус из алюминия серии 7000 и защиту от пыли и влаги по стандарту IP52.

Moto Razr 40 станет доступна для покупки с 25 июня.