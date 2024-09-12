Motorola до 5 лет расширяет поддержку для своих смартфонов

Motorola представила новый смартфон Edge 50 Neo, который вызвал интерес среди пользователей благодаря своему сроку поддержки.

В отличие от других моделей компании, которые получают три года обновлений операционной системы и четыре года обновлений безопасности, Edge 50 Neo предлагает пять лет обновлений как для ОС, так и для безопасности.

Edge 50 Neo поставляется с предустановленной Android 14 и, хотя срок поддержки не достигает семи лет, как у устройств Google и Samsung, для модели стоимостью 499 евро или 50 300 рублей это весьма впечатляющий показатель.